Схопили за руку: у Києві патрульні в останній момент завадили чоловіку стрибнути з моста (відео)

Київські патрульні врятували чоловіка, який мав намір стрибнути з мосту. Подія, яка показана на відео, сталася напередодні.

Про допомогу поліцейських розповідається в акаунті патрульних на Facebook. Зазначається, що до них звернулися очевидці, які побачили чоловіка на краю парапету.

На виклик одразу вирушили інспектори Олександр Дзима та Владислав Давиденко. Наблизившись до цього місця вони схопили відчайдуха за руки.

Зазначається, що їм вдалося підібрати до чоловіка необхідні слова, завдяки яким він зупинив свої дії.

До патрульних згодом приєдналися інші колеги Віталій Росовський, Вадим Постолюк, Юлія Соколова-Хохля, яким вдалося підняти чоловіка нагору.

Відео дня

В повідомленні вказується, що далі долею громадянина будуть опікуватися медики, які його ушпиталили.

Наразі причина, через яку чоловік намагався зробити фатальний крок у своєму житті, невідома.

Поліцейські застерігають українців від необачних дій у своєму житті.

Раніше у Національній поліції показали роботу своїх колег та парамедиків, яких назвали "білими янголами". Вони розшукують постраждалих під час обстрілів на Донеччині.

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