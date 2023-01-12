Схватили за руку: в Киеве патрульные в последний момент помешали мужчине прыгнуть с моста (видео)

Киевские патрульные спасли мужчину, который намеревался прыгнуть с моста. Событие, показанное на видео, произошло накануне.

О помощи полицейских рассказывается в аккаунте патрульных на Facebook. Отмечается, что к ним обратились очевидцы, увидевшие мужчину на краю парапета.

По вызову сразу отправились инспекторы Александр Дзима и Владислав Давыденко. Приблизившись к этому месту, они схватили отчаявшегося за руки.

Отмечается, что им удалось подобрать к мужчине необходимые слова, благодаря которым он остановил свои действия.

Видео дня

К патрульным впоследствии присоединились другие коллеги Виталий Росовский, Вадим Постолюк, Юлия Соколова-Хохля, которым удалось поднять мужчину вверх.

В сообщении указывается, что дальше судьбы гражданина будут заботиться медики, которые его госпитализировали.

Пока причина, по которой мужчина пытался сделать роковой шаг в своей жизни, неизвестна.

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