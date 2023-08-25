'Сиділа на березі й сміялась': на Рівненщині затримали жінку, яка навмисне втопила двох малих дітей (відео)

У Рівненській області у Вараському районі матір повела двох синів 6 та 7 років до місцевого кар'єру та втопила їх. Одного хлопчика вона силою тримала під водою, поки той не задихнувся, іншого – кинула у воду, знаючи, що він не вміє плавати.

Як повідомили в Офісі Генпрокурора, трагедія сталася 23 серпня. Зазначається, що коли менший син тонув, жінка просто стояла та спостерігала, як її дитина борсається у воді та потім помирає.

Поліція Рівненської області повідомила, що 42-річну матір-вбивцю затримали та помістили до СІЗО на 60 діб. Їй повідомили підозру в умисному вбивстві своїх дітей.

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"Поліцейські встановили, що 23 серпня, близько 11 год 42-річна жителька Вараського району разом із синами шести та семи років пішли до місцевого кар’єру купатися. Невдовзі до водойми прибіг 37-річний батько: одного із синів він зумів дістати самотужки. На жаль, реанімаційні заходи не дали результату — хлопчик помер. Іншу дитину дістали водолази", – кажуть у поліції.

Очевидці зняли на відео, як правоохоронці проводили слідчі дії з жінкою:

Тим часом староста села Сопачів Сергій Бойко у коментарі "Суспільному" пояснив, що у момент затримання жінка "сиділа і посміхалась".

"Ми приїхали, то вже Микола, тато, дістав і надавав першу медичну допомогу. А вона сиділа, тупо посміхалася. Людина, видно, що геть поїхав дах. Ми її просили: скажи, де друга дитина? Вона не казала спочатку. Потім нам сказала, що вона кинула його далі. Ми десь 1,5 години качали дану дитину, але не врятували, на жаль. Десь через дві години Олег, знайомий мій, пірнув і дістав тіло другої дитини", – розповів Бойко.

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