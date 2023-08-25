'Сидела на берегу и смеялась': в Ривненской области задержали женщину, которая умышленно утопила двоих маленьких детей (видео)

В Ривненской области в Варасском районе мать повела двоих сыновей 6 и 7 лет в местный карьер и утопила их. Одного мальчика она силой держала под водой, пока тот не задохнулся, другого бросила в воду, зная, что он не умеет плавать.

Как сообщили в Офисе Генпрокурора, трагедия произошла 23 августа. Отмечается, что когда младший сын утонул, женщина просто стояла и наблюдала, как ее ребенок барахтается в воде и потом умирает.

Полиция Ривненской области сообщила, что 42-летнюю мать-убийцу задержали и поместили в СИЗО на 60 суток. Ей сообщили подозрение в преднамеренном убийстве своих детей.

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Видео дня

"Полицейские установили, что 23 августа, около 11 часов 42-летняя жительница Варасского района вместе с сыновьями шести и семи лет пошли в местный карьер купаться. Вскоре в водоем прибежал 37-летний отец: одного из сыновей он сумел достать самостоятельно. К сожалению, реанимационные мероприятия не принесли результата — мальчик умер. Другого ребенка получили водолазы", – говорят в полиции.

Очевидцы сняли на видео, как правоохранители проводили следственные действия с женщиной:

Тем временем староста села Сопачев Сергей Бойко в комментарии "Суспильному" объяснил, что в момент задержания женщина "сидела и улыбалась".

"Мы приехали, так уже Николай, папа, получил и оказывал первую медицинскую помощь. А он сидел, тупо улыбался. Человек, видно, что проехала крыша. Мы его просили: скажи, где второй ребенок? Он не говорил сначала. Потом нам сказала, что она бросила его дальше. Мы где-то 1,5 часа качали данного ребенка, но не спасли, к сожалению. Где-то через два часа Олег, знакомый мой, нырнул и достал тело второго ребенка", — рассказал Бойко.

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