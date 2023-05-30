Сили оборони продовжують просуватись на околицях Бахмута: Сирський показав відео

Темп російських наступальних операцій у Бахмуті Донецької області та його околицях, залишається низьким. Аналітики ISW з посиланням на український Генштаб повідомляють, що російські окупанти вели безуспішні наступальні дії на північний схід від Оріхово-Василівки та в напрямку Іванівського. Наступ на Бахмутському напрямку росіяни не здійснювали.

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Тим часом українські сили зберігають позиції на південно-західній околиці міста Бахмут.

Генерал-полковник Сирський у своєму Телеграм - каналі повідомив, що Сили оборони продовжують просуватись вперед.

Нагадаємо, артилерія 93 бригади знищила ворожі БТРи.

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