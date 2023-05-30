Силы обороны продолжают продвигаться в окрестностях Бахмута: Сырский показал видео

Темп российских наступательных операций в Бахмуте Донецкой области и их окрестностях остается низким. Аналитики ISW со ссылкой на украинский Генштаб сообщают, что российские оккупанты вели безуспешные наступательные действия к северо-востоку от Орехово-Василовки и в направлении Ивановского. Наступление на Бахмутском направлении россияне не совершали.

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Тем временем, украинские силы сохраняют позиции на юго-западной окраине города Бахмут.

Генерал-полковник Сырский в своем Телеграмм - канале сообщил, что Силы обороны продолжают продвигаться вперед.

Напомним, артиллерия 93 бригады уничтожила вражеские БТРы.

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