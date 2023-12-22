Сили оборони знищили одразу три російські винищувачі Су-34

Сьогодні, 22 грудня, опівдні, на Південному напрямку Сили оборони України знищили російські винищувачі бомбардувальники Су-34.

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Про це повідомив командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук.

У своєму Телеграм-каналі Олещук показав уламок збитого російського дрона Shahed та зауважив, що:

"Уночі 22 грудня 2023 року на шматку збитого "шахеда" із серією "Ы" отримав послання від окупантів: "сдохните с*ки"".

"Чудова ідея! Ось вам наша відповідь! Сьогодні, опівдні, на Південному напрямку – мінус три російські винищувачі-бомбардувальники Су-34! Вечного полета "братья"!", - додав командувач.

Додамо, що ціна Су-34 складає близько 36 млн доларів США. На 2016 рік у військовій авіації РФ налічувалося 100 одиниць Су-34.

Нагадаємо, військові з 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила відбили терикон у Горлівці від російських окупантів. Ця територія була окупована з 2014 року.

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