Силы обороны уничтожили сразу три российских истребителя Су-34

Сегодня, 22 декабря, в полдень, на Южном направлении Силы обороны Украины уничтожили российские истребители бомбардировщики Су-34.

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Об этом сообщил командующий Воздушными Силами ВСУ Николай Олещук.

В своем Телеграм-канале Олещук показал обломок сбитого русского дрона Shahed и заметил, что:

"Ночью 22 декабря 2023 на куске сбитого "шахеда" с серией "Ы" получил послание от оккупантов: "дохните с*ки"".

"Великолепная идея! Вот вам наш ответ! Сегодня, в полдень, на Южном направлении – минус три российских истребителя-бомбардировщика Су-34! Вечного полета "братья"!", — добавил командующий.

Добавим, что цена Су-34 составляет около 36 млн. долларов США. В 2016 году в военной авиации РФ насчитывалось 100 единиц Су-34.

Напомним, военные из 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила отбили террикон в Горловке от российских оккупантов. Эта территория была оккупирована с 2014 года.

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