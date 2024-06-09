Сили оборони вперше пошкодили найсучасніший російський винищувач Су-57 (фото)

Сили оборони України вперше від початку повномасштабного вторгнення змогли пошкодити російський винищувач п'ятого покоління Су-57. Це сталося на території аеродрому "Ахтубінськ" в Астраханській області.

Як повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони, літак "дістали" за 589 км від лінії бойово зіткнення.

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Супутникові знімки ураження Су-57. Джерело: gur.gov.ua

Су-57 – найсучасніший російський винищувач рф, здатний використовувати для ударів ракети Х-59 і Х-69. На озброєнні ВКС рф перебувають лічені одиниці подібних бойових літаків.

"8 червня 2024 року на території аеродрому "Ахтубінск" в Астраханській області рф, розташованому за 589 кілометрів від лінії бойового зіткнення, уражено багатоцільовий винищувач держави-агресора Су-57. Про це свідчать супутникові знімки стоянки літака на ворожому аеродромі", – йдеться у повідомленні ГУР.

Зазначається, що завдяки знімкам із супутників помітно, що ще 7 червня Су-57 стояв в "Ахтубінську" цілим, однак 8 червня поблизу літака помітні вирви від вибуху та характерні сліди від пожежі, що виникла внаслідок вогневого ураження винищувача.

"Ураження Су-57 ― перший такий випадок в історії", – додали в ГУР.

Що відомо про російський винищувач Су-57

Су-57 (ПАК ФА, Т-50, виріб 701, "Felon") – це багатоцільовий винищувач п'ятого покоління, розроблений ОАК в Росії.

Ось деякі з його характеристик:

Екіпаж: 1 пілот

Довжина: 21,6 м

Розмах крил: 14,1 м

Висота: 5,7 м

Вага порожня: 35 тонн

Максимальна злітна вага: 39 тонн

Силова установка: 2 двигуни АЛ-31Ф або АЛ-41Ф1

Максимальна швидкість: 2,6 Маха (близько 3200 км/год)

Дальність польоту: 5500 км

Практична стеля: 20 000 м

Озброєння: гармата ГШ-30-1 30 мм, керовані ракети "повітря-повітря", "повітря-земля", протикорабельні ракети, бомби

Су-57 має ряд передових технологій, зокрема, оптико-електронна система OLS-35 дає пілоту 360-градусне поле зору та дозволяє виявляти та відстежувати цілі на великих відстанях. Новітнє бортове радіоелектронне обладнання забезпечує пілоту високу обізнаність про ситуацію на полі бою.

Су-57 вважається одним із найсучасніших винищувачів у світі.

Тим часом у російських пабліках показали фото ушкодженого винищувача: "Джерела Gulagu.net підтверджують пошкодження СУ-57 на військовому аеродромі в Ахтубінську. Літак нині не може виконувати бойові завдання та брати участь в атаках проти України".

Ушкоджений винищувач Су-57. Джерело: t.me/NetGulagu/7909

Ушкоджений винищувач Су-57. Джерело: t.me/NetGulagu/7909

За даними UA War, "росія мала всього 6 Су-57, які можуть воювати. 8 червня ГУР вразило один такий літак. Також рф має приблизно стільки ж не готових Су-57".

Нагадаємо, днями у Донецькій області Сили оборони України вдарили з РСЗВ "HIMARS" по місцю базування 200-ї окремої мотострілецької бригади Збройних сил росії. Окупанти були розміщені у приміщенні заводу Knauf у Соледарі.

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