Силы обороны впервые повредили современный российский истребитель Су-57 (фото)

Силы обороны Украины впервые с начала полномасштабного вторжения смогли повредить российский истребитель пятого поколения Су-57. Это произошло на территории аэродрома "Ахтубинск" в Астраханской области.

Как сообщили в Главном управлении разведки Минобороны, самолет "достали" в 589 км от линии боевого столкновения.

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Спутниковые снимки поражения Су-57. Источник: gur.gov.ua

Су-57 – современный российский истребитель рф, способный использовать для ударов ракеты Х-59 и Х-69. На вооружении ВКС россии находятся считанные единицы подобных боевых самолетов.

"8 июня 2024 года на территории аэродрома "Ахтубинск" в Астраханской области РФ, расположенном в 589 километрах от линии боевого столкновения, поражен многоцелевой истребитель государства-агрессора Су-57. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки стоянки самолета на вражеском аэродроме", – говорится в сообщении ГУР.

Отмечается, что благодаря снимкам со спутников заметно, что еще 7 июня Су-57 стоял в Ахтубинске целым, однако 8 июня вблизи самолета заметны воронки от взрыва и характерные следы от пожара, возникшего вследствие огневого поражения истребителя.

"Поражение Су-57 – первый такой случай в истории", – добавили в ГУР.

Что известно о российском истребителе Су-57

Су-57 (ПАК ФА, Т-50, изделие 701, Felon) – это многоцелевой истребитель пятого поколения, разработанный ОАК в России.

Вот некоторые из его характеристик:

Экипаж: 1 пилот

Длина: 21,6 м

Размах крыльев: 14,1м

Высота: 5,7 м

Вес пустой: 35 тонн

Максимальный взлетный вес: 39 тонн

Силовая установка: 2 двигателя АЛ-31Ф или АЛ-41Ф1

Максимальная скорость: 2,6 Маха (около 3200 км/ч)

Дальность полета: 5500 км

Практический потолок: 20 000 м

Вооружение: пушка ГШ-30-1 30 мм, управляемые ракеты "воздух-воздух", "воздух-земля", противокорабельные ракеты, бомбы

Су-57 обладает рядом передовых технологий, в частности, оптико-электронная система OLS-35 дает пилоту 360-градусное поле зрения и позволяет обнаруживать и отслеживать цели на больших расстояниях. Новейшее бортовое радиоэлектронное оборудование обеспечивает пилоту высокую осведомленность о ситуации на поле боя.

Су-57 считается одним из самых современных истребителей в мире.

Тем временем в российских пабликах показали фото поврежденного истребителя: "Источники Gulagu.net подтверждают повреждение СУ-57 на военном аэродроме в Ахтубинске. Самолет сейчас не может выполнять боевые задания и принимать участие в атаках против Украины".

Поврежден истребитель Су-57. Источник: t.me/NetGulagu/7909

Поврежденный истребитель Су-57. Источник: t.me/NetGulagu/7909

По данным UA War, "россия имела всего 6 Су-57, которые могут воевать. 8 июня ГУР поразило один такой самолет. Также Россия имеет примерно столько же не готовых Су-57".

Напомним, на днях в Донецкой области Силы обороны Украины ударили из РСЗО "HIMARS" по месту базирования 200-й отдельной мотострелковой бригады Вооруженных сил России. Оккупанты были размещены в помещении завода Knauf в Соледаре.

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