Скандальна спікерка ДПСУ Іванна Плантовська опублікувала нові фото з люксового відпочинку в Туреччині

Колишня речниця Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України Іванна Плантовська, яка потрапила в скандал через фото на елітному відпочинку закордоном під час війни, знову похизувалася відпочинком поза Україною.

Цього разу вона опублікувала на своїй сторінці в Facebook нові фото зроблені в турецькому місті Белек та з нічного клубу Bellis Deluxe Rox Night Club в Анталії, на яких так само демонструє частини свого тіла.

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На одному з 4-х світлин вона позує з глибоким декольте, натільним хрестиком та пірсингом у вигляді зірки в пупі.

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Нагадаємо, Іванна Плантовська потрапила у гучний скандал на початку січня, коли виклала в соцмережі свої фото з Парижа, де, скоріш за все, зустрічала Новий рік. Крім Франції, у соцмережах речниця хизувалась й іншими світлинами з різних курортів. У мережі вона ділилась своїми пікантними фотографіями та розкішним життям під час війни.

Це обурило українців та керівництво ДПСУ. У мережі відзначили, що на зарплатню у ДПСУ прикордонниця не змогла б собі так часто дозволяти розкішний відпочинок.

Одразу після скандалу в ДПСУ заявили, що будуть ухвалені рішення, що стосуватимуться подальшого проходження нею служби та виконання обов’язків за посадою. Зараз Іванна Плантовська вже не є речницею одеських прикордонників.

У 9-му прикордонному загоні Січових Стрільців міста Житомир, журналістам відповіли, що не спростовують інформацію про те, що Плантовська переведена саме до них.

Водночас Іванна Плантовська категорично відмовилася коментувати своє звільнення з посади.

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