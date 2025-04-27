Знижки на світло: хто з українців платитиме менше за електроенергію у травні

У травні населення продовжить оплачувати електроенергію за діючими тарифами. При цьому для деяких категорій громадян передбачені знижки.

У травні зменшені суми в платіжках за електроенергію отримають споживачі, які мають у своїх домівках встановлені двозонні лічильники, повідомляє "24 Канал". Такі прилади дають змогу українцям ефективно зменшити витрати на електроенергію.

Варто зазначити, що в денний проміжок часу – з 7:00 до 23:00 – тариф для власників двозонних лічильників залишається незмінним. Натомість у нічні години, з 23:00 до 7:00, ціна за кіловат-годину зменшується на половину.

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Скільки коштуватиме електроенергія з 1 травня

Станом на сьогодні вартість електроенергії в Україні складає 4,32 гривні за кіловат-годину, тому у травні переважна частина споживачів сплачуватиме саме за цим тарифом.

Раніше, в опалювальний період, жителі багатоповерхівок без центрального опалення, які обігрівали свої квартири за допомогою електроенергії, мали змогу сплачувати за зниженим тарифом – 2,64 гривні за кіловат-годину. Однак із настанням теплої пори року ця пільга втратила чинність.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, яким буде тариф на світло з 1 червня.

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