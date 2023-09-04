Скільки бананів на день можуть стати смертельною отрутою

Банани доволі корисні фрукти, що наповнені вітамінами та мінералами. Зокрема, у їхньому складі містяться калій, який впливає на серцеву діяльність, магній, що сприяє підтримує нормальний ритм серця, та залізо, яке нормалізує стан гемоглобіну в крові та налагоджує процес кровообігу.

Однак, через високий вміст калію вважається, що можна переїсти банани й серце від цього здатне зупинитися. Чи так це насправді, розбиралися журналісти BBC.

Дієтолог із лікарні Святого Георгія в Лондоні Кетрін Коллінз зауважила, що калій здатен генерувати електричний заряд, який допомагає клітинам функціонувати належним чином.

"Це допомагає підтримувати частоту серцевих скорочень стабільним, це допомагає викликати вивільнення інсуліну з підшлункової залози, щоб допомогти контролювати рівень цукру в крові, і, що більш важливо, підтримує артеріальний тиск", – зауважила вона.

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З іншого боку, якщо рівень калію в організмі занадто низький або занадто високий, це може призвести до нерегулярного серцебиття, болю в животі, нудоти та діареї.

Хлорид калію навіть є одним із хімічних речовин, які використовуються в смертельних ін’єкціях у США, оскільки надзвичайно високі дози можуть спричинити зупинку серця.

Але для здорової людини "неможливе передозування бананами", – додала експертка.

За її словами, здоровій людини може знадобитися близько 400 бананів на день, щоб створити такий рівень калію, який змусить ваше серце перестати битися.

За даними Національної служби охорони здоров’я Великобританії, дорослі повинні споживати близько 3500 мг калію на день. Середній банан вагою 125 г містить 450 мг калію, тобто здорова людина може споживати принаймні сім з половиною бананів, перш ніж досягне рекомендованого рівня.

Є люди, яким слід уникати їжі з високим вмістом калію, попереджає Коллінз, – ті, у кого є захворювання нирок. У разі "передозування" бананів у таких людей може спостерігати накопичення шкідливого рівня калію в крові.

"Тож, теоретично, хтось із захворюванням нирок може померти від високого рівня калію в крові, якщо він вирішив споживати багато різних видів їжі, багатої на мінерал", – додала експертка.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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