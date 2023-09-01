Чи можна їсти хліб з пліснявою: що кажуть лікарі

Якщо куплений чи спечений вами хліб зацвів навіть частково – його варто одразу утилізувати. Чому не варто ризикувати їсти цвілий хліб, пояснили експерти ScienceNotes.

Зазначається, що якщо пліснява вже з'явилася навіть скраєчку на хлібині, а на решті буханки її немає, то такий хліб не придатний до вживання. Бактерії не зникнуть, навіть якщо ви підсмажите скибочки такого хліба.

Що може статися?

Споживання пліснявого хліба зазвичай не завдає значної шкоди. Найпоширенішим ефектом є нудота. Також можуть спостерігатися кашель, чхання, блювота, головний біль, діарея та лихоманка.

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Однак люди з ослабленою імунною системою, хворі на алергію або астму, а також вагітні жінки мають більший ризик отримати більш серйозні наслідки. Деякі цвілі можуть викликати напади астми, інфекції легенів, інфекції інших органів і рак.

Певні види цвілі можуть викликати дефекти нервової трубки у плода, що розвивається. Хоча це рідко, споживання запліснявілого хліба може призвести до смерті.

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Ви ніколи не повинні свідомо їсти або відчувати запах запліснявілого хліба, але якщо ви це зробите, у вас все буде добре. Однак запліснявілий хліб може викликати алергічні реакції, рак та інші небезпечні для життя стани.

Якою буває цвіль?

Зазначається, що хліб містить багато видів цвілі, включаючи Aspergillus, Cladosporium, Fusariul, Mucor, Penicillium і Rhizopus.

Aspergillus – утворює нечіткі плями на хлібі. Плями можуть бути жовтими, блідо-зеленими або різнокольоровими.

Цвіль чорного хліба (Rhizopus stolonifer) – зазвичай проявляється у вигляді нечітких блакитних або зелених плям, які утворюють чорні центри.

Cladosporium – утворює темно-зелені або чорні плями на хлібі. Цей вид цвілі має більш помітний запах, ніж більшість інших видів.

Fusariul – нитчастий гриб. Деякі види нешкідливі. Однак мікотоксини, яки виділяють ці гриби, настільки потужні, що їх можна використати для ведення біологічної війни. Mucor – утворює чорні точки на хлібі та інших хлібобулочних виробах, які швидко переростають у сірі або білі плями. Penicillium – утворює бліді нечіткі плями на хлібі, які можуть бути синіми, сірими або білими. Деякі види Penicillium виділяють потужні мікотоксини, які можуть викликати рак та інші захворювання.

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Утилізуйте запліснявілий хліб правильно

За даними Служби безпеки та інспекції харчових продуктів Міністерства сільського господарства США (USDA), не слід намагатися врятувати запліснявілий хліб. Навіть якщо ви бачите цвіль лише на краю однієї скибочки хліба, то вона атакувала весь буханець.

Корисні поради лікарів:

Не нюхайте хліб з цвіллю. Вдихання цвілі не краще для вас, ніж її вживання в їжу, і може спровокувати алергічну реакцію з більшою ймовірністю.

Смаження запліснявілого хліба не робить його безпечнішим.

Не годуйте пліснявим хлібом домашніх тварин або худобу. Тварини так само чутливі до мікотоксинів, як і люди.

Закрийте запліснявілий хліб поліетиленовою плівкою перед утилізацією, щоб мінімізувати кількість цвілі в повітрі.

Як уберегти хліб від плісняви

Термін придатності свіжого хліба, виготовленого без консервантів і зберігається при кімнатній температурі, зазвичай становить три-чотири дні.

Хліб із магазину зазвичай містить пропіонат кальцію, сорбінову кислоту або інші консерванти, які перешкоджають розвитку цвілі та подовжують термін його зберігання.

Хліб без консервантів можна запечатати під вакуумом, щоб уникнути спор цвілі, поки упаковка не буде відкрита.

Хліб на заквасці містить молочнокислі бактерії, які допомагають йому протистояти цвілі довше, ніж інший хліб. Але хліб природним чином збирає спори з повітря, тож згодом він пліснявіє. Тепло та вологість сприяють розвитку цвілі, тому правильне зберігання є найкращим захистом від цвілі.

Тримайте хліб накритим. Дайте свіжому хлібу охолонути, перш ніж накривати його, щоб уникнути утримання вологи. В іншому випадку упакуйте хліб, щоб мінімізувати його вплив на спори цвілі в повітрі.

Тримайте хліб сухим. Якщо ви бачите краплі вологи всередині упаковки, ви можете очистити її паперовим рушником.Тримайте хліб охолодженим. Охолодження або заморожування хліба сповільнює ріст цвілі. На жаль, він також змінює свою текстуру і може зробити його занадто сухим. Заморожування зазвичай має менший негативний ефект, ніж охолодження.

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