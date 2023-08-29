Названі причини, чому деякі продукти змушують людину пукати

Деякі продукти викликають у кишківнику людини надмірне газоутворення. Серед них – бобові (горох, квасоля), яблука, капуста, хліб, пиво, або газовані солодкі напої.

Що стосується квасолі, вона викликає надмірне газоутворення через вміст неперетравлюваної клітковини, яка називається рафінозою. Кишкові бактерії зброджують рафінозу й утворюють газ.

Видання ScienceNotes пояснює, що квасоля також містить олігосахарид під назвою рафіноза, який люди не можуть перетравити, але кишкові бактерії його ферментують. І одним з продуктів бродіння є газ.

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Квасоля збільшує газоутворення, що призводить до здуття живота та метеоризму, оскільки в ній багато клітковини. І з точки зору харчування це чудово – клітковина уповільнює травлення, тому людина довше відчуває ситість і "витягує з їжі максимальну кількість поживних речовин".

"Це допомагає контролювати рівень цукру та холестерину в крові. Клітковина сприяє здоров'ю серця і кишечника. Але частина клітковини у квасолі надходить у формі, яку людський організм не може засвоїти. Зокрема, боби викликають газоутворення, оскільки вони містять тип клітковини під назвою рафіноза. Рафіноза проходить через шлунок і тонку кишку неушкодженою, але кишкові бактерії ферментують її, а продукти бродіння включають водень, вуглекислий газ і іноді метан", – пише видання.

Інші продукти, які спричиняють газоутворення

Будь-яка їжа, яка містить клітковину, викликає газоутворення. Крім того, будь-яка їжа або напій, які змушують вас ковтати повітря, посилюють метеоризм.

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Науковці зауважили, що надмірне накопичення газів може спостерігатися через вживання спаржі, квасолі, пива, брокколі, брюссельської капусти, білокачанної капусти, газованих напоїв, цвітної капусти, молочних продуктів, жирної їди, солодощів, часнику, цибулі, пшениці.

"Спаржа, хрестоцвіті овочі (брокколі, брюссельська капуста, цвітна капуста), цибуля та часник завдають подвійного удару, оскільки вони не тільки збільшують газоутворення, але й містять сполуки сірки, які сприяють неприємному запаху пукання", – йдеться у повідомленні.

Як зменшити метеоризм від бобових

Фахівці радять замочувати боби у воді перед варінням – це зменшує газоутворення. Другий спосіб менше пукати - продовжувати їсти бобові та інші продукти з високим вмістом клітковини. З часом (три-чотири тижні) організм адаптується до збільшення клітковини. Люди, які відчувають багато газоутворення та здуття живота через продукти, багаті клітковиною, зазвичай не їдять їх достатньо.

"Деякі безрецептурні продукти зменшують газоутворення, надаючи фермент, який перетравлює рафінозу. Цей фермент називається альфа-галактозидаза. Це активний інгредієнт Beano. Дослідження показують, що Beano є ефективним, але це не гарне рішення для всіх. Оскільки він розщеплює олігосахариди на простіші цукри, він підвищує рівень цукру в крові. Зокрема, він підвищує рівень цукру під назвою галактоза. Прийом альфа-галактозидази може викликати проблеми у діабетиків і людей з галактоземією", – попередили експерти.

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Зазначається, що можна вживати субгалат вісмуту – сполуки вісмуту зменшують запах газу, зв’язуючи молекули сірководню. Однак попри ефективність, сполуки вісмуту несуть ризик для здоров’я. Вони можуть накопичуватися в організмі до потенційно токсичних рівнів.

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