Як полегшити біль при мігрені: 5 дієвих та швидких методів боротьби з 'хворобою століття'

Мігрень – це неврологічне захворювання, яке характеризується сильними виснажливими головними болями. Серед симптомів – нудота, блювота, утруднене мовлення, оніміння або поколювання, а також чутливість до світла і звуку.

Як побороти мігрень підкаже UaPortal.

Не затягуйте з прийомом ліків

Якщо ви почали відчувати тупий головний біль – одразу прийміть знеболююче. Так ви можете встигнути побороти приступ на самому початку. Якщо пропустити це вікно, біль потім буде складно вгамувати.

Приберіть джерела світла

Яскраве світло може посилити больовий синдром, тому виключіть яскраве освітлення та закрийте штори. Якщо є можливість поспати – приляжте.

Відео дня

Зробіть холодний компрес

Покладіть на голову пакет із льодом або рушник, змочений у холодній воді. Це звузить судини, розслабить м'язи та зменшить головний біль.

Читайте також: Які продукти не можна їсти з кавою, щоб не зашкодити здоров'ю

Випийте каву чи кока-колу

Якщо немає нудоти, випийте трохи кави чи коли: кофеїн звужує кровоносні судини та збільшує абсорбцію знеболюючого.

Створіть звукоізоляцію

Голосні та різкі звуки можуть спричиняти посилання болю. Можете вдягнути навушники, навушники-вкладиші, шумоподавляючі навушники або зручні беруші.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

Нагадаємо, ми вже писали, від яких продуктів варто відмовитись під час сніданку.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!