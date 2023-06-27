Как облегчить боль при мигрени: 5 действенных и быстрых методов борьбы с "болезнью века"
Мигрень – это неврологическое заболевание, которое характеризуется сильными изнурительными головными болями. Среди симптомов – тошнота, рвота, затрудненная речь, онемение или покалывание, а также чувствительность к свету и звуку.
Как побороть мигрень подскажет UaPortal
Не затягивайте с приемом лекарства
Если вы начали ощущать тупую головную боль – сразу примите обезболивающее. Так вы можете успеть побороть приступ в самом начале. Если пропустить это окно, боль потом будет сложно унять.
Уберите источник света
Яркий свет может усугубить болевой синдром, поэтому выключите яркое освещение и закройте шторы. Если есть возможность поспать – прилягте.
Сделайте холодный компресс
Положите на голову пакет со льдом или полотенце, смоченное в холодной воде. Это сузит сосуды, расслабит мышцы и уменьшит головные боли.
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Выпейте кофе или кока-колу
Если нет тошноты, выпейте немного кофе или когда кофеин сужает кровеносные сосуды и увеличивает абсорбцию обезболивающего.
Создайте звукоизоляцию
Громкие и резкие звуки могут вызывать ссылку боли. Можете надеть наушники, наушники-вкладыши, шумоподавляющие наушники или удобные беруши.
Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.
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