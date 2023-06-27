Как облегчить боль при мигрени: 5 действенных и быстрых методов борьбы с 'болезнью века'

Мигрень – это неврологическое заболевание, которое характеризуется сильными изнурительными головными болями. Среди симптомов – тошнота, рвота, затрудненная речь, онемение или покалывание, а также чувствительность к свету и звуку.

Как побороть мигрень подскажет UaPortal

Не затягивайте с приемом лекарства

Если вы начали ощущать тупую головную боль – сразу примите обезболивающее. Так вы можете успеть побороть приступ в самом начале. Если пропустить это окно, боль потом будет сложно унять.

Уберите источник света

Яркий свет может усугубить болевой синдром, поэтому выключите яркое освещение и закройте шторы. Если есть возможность поспать – прилягте.

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Сделайте холодный компресс

Положите на голову пакет со льдом или полотенце, смоченное в холодной воде. Это сузит сосуды, расслабит мышцы и уменьшит головные боли.

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Выпейте кофе или кока-колу

Если нет тошноты, выпейте немного кофе или когда кофеин сужает кровеносные сосуды и увеличивает абсорбцию обезболивающего.

Создайте звукоизоляцию

Громкие и резкие звуки могут вызывать ссылку боли. Можете надеть наушники, наушники-вкладыши, шумоподавляющие наушники или удобные беруши.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

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