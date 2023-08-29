Названы причины, почему некоторые продукты заставляют человека пукать

Некоторые продукты вызывают в кишечнике человека чрезмерное газообразование. Среди них – бобовые (горох, фасоль), яблоки, капуста, хлеб, пиво или газированные сладкие напитки.

Что касается фасоли, она вызывает чрезмерное газообразование из-за содержания неперевариваемой клетчатки, которая называется рафинозой. Кишечные бактерии сбраживают рафинозу и образуют газ.

Издание ScienceNotes объясняет, что фасоль также содержит олигосахарид под названием рафиноза, который люди не могут переварить, но кишечные бактерии его ферментируют. И одним из продуктов брожения газ.

Читайте также: Ученые нашли способ улучшить память почти вдвое

Видео дня

Фасоль увеличивает газообразование, что приводит к вздутию живота и метеоризму, поскольку в нем много клетчатки. И с точки зрения питания это прекрасно – клетчатка замедляет пищеварение, поэтому человек дольше чувствует сытость и извлекает из пищи максимальное количество питательных веществ.

"Это помогает контролировать уровень сахара и холестерина в крови. Клетчатка способствует здоровью сердца и кишечника. Но часть клетчатки в фасоли поступает в форме, которую человеческий организм не может усвоить. В частности, бобы вызывают газообразование, поскольку они содержат тип клетчатки под названием рафиноза. Рафиноза проходит через желудок и тонкую кишку невредимой, но кишечные бактерии ферментируют ее, а продукты брожения включают водород, углекислый газ и иногда метан", – пишет издание.

Другие продукты, вызывающие газообразование

Любая пища, содержащая клетчатку, вызывает газообразование. Кроме того, любая еда или напиток, заставляющий вас глотать воздух, усиливают метеоризм.

Читайте также: 5 вредных привычек любителей кофе, которые могут укоротить им жизнь

Ученые отметили, что чрезмерное накопление газов может наблюдаться из-за употребления спаржи, фасоли, пива, брокколи, брюссельской капусты, белокочанной капусты, газированных напитков, цветной капусты, молочных продуктов, жирной пищи, сладостей, чеснока, лука.

"Спаржа, крестоцветные овощи (брокколи, брюссельская капуста, цветная капуста), лук и чеснок наносят двойной удар, поскольку они не только увеличивают газообразование, но и содержат соединения серы, которые способствуют неприятному запаху пукания", – говорится в сообщении.

Как уменьшить метеоризм от бобовых

Специалисты советуют замачивать бобы в воде перед варкой – это уменьшает газообразование. Второй способ меньше пукать – продолжать есть бобовые и другие продукты с высоким содержанием клетчатки. Со временем (три-четыре недели) организм адаптируется к увеличению клетчатки. Люди, которые испытывают много газообразования и вздутия живота из-за продуктов, богатых клетчаткой, обычно не едят их достаточно.

"Некоторые безрецептурные продукты уменьшают газообразование, предоставляя фермент, который переваривает рафинозу. Этот фермент называется альфа-галактозидаза. Это активный ингредиент Beano. Исследования показывают, что Beano является эффективным, но это не хорошее решение для всех. Поскольку он расщепляет олигосахариды на простые он повышает уровень сахара в крови. В частности, он повышает уровень сахара под названием галактоза. Прием альфа-галактозидазы может вызвать проблемы у диабетиков и людей с галактоземией", – предупредили эксперты.

Читайте также: Как облегчить боль при мигрени: 5 действенных и быстрых методов борьбы с "болезнью века"

Отмечается, что можно использовать субгалат висмута – соединения висмута уменьшают запах газа, связывая молекулы сероводорода. Однако, несмотря на эффективность, соединения висмута несут риск для здоровья. Они могут скапливаться в организме до потенциально токсических уровней.

Ранее, UAportal ранее рассказывал о простых и эффективных способах снять головную боль без врачебной помощи.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!