Можно ли есть хлеб с плесенью: что говорят врачи

Если купленный или спеченный вами хлеб зацвел даже частично – его следует сразу утилизировать. Почему не стоит рисковать есть плесенью хлеб, объяснили эксперты ScienceNotes.

Отмечается, что если плесень уже появилась даже краешку на хлебе, а на остальной буханке ее нет, то такой хлеб не пригоден к употреблению. Бактерии не исчезнут, даже если вы поджарите ломтики такого хлеба.

Что может произойти?

Потребление плесневого хлеба обычно не наносит значительный вред. Наиболее распространенным эффектом является тошнота. Также могут наблюдаться кашель, чихание, рвота, головные боли, диарея и лихорадка.

Видео дня

Однако люди с ослабленной иммунной системой, больные аллергией или астмой, а также беременные женщины имеют больший риск получить более серьезные последствия. Некоторые плесени могут вызвать приступы астмы, инфекции легких, инфекции других органов и рак.

Определенные виды плесени могут вызвать дефекты нервной трубки у развивающегося плода. Хотя это редко, потребление заплесневевшего хлеба может привести к смерти.

Читайте также: Ученые нашли способ улучшить память почти вдвое

Вы никогда не должны сознательно есть или чувствовать запах заплесневелого хлеба, но если вы это сделаете, у вас все будет хорошо. Однако заплесневелый хлеб может вызвать аллергические реакции, рак и другие опасные для жизни состояния.

Какой бывает плесень?

Отмечается, что хлеб содержит многие виды плесени, включая Aspergillus, Cladosporium, Fusariul, Mucor, Penicillium и Rhizopus.

Aspergillus – образует нечеткие пятна на хлебе. Пятна могут быть желтыми, бледно-зелеными или разноцветными.

Плесень черного хлеба (Rhizopus stolonifer) – обычно проявляется в виде нечетких голубых или зеленых пятен, образующих черные центры.

Cladosporium – образует темно-зеленые или чёрные пятна на хлебе. Этот вид плесени имеет более заметный запах, чем большинство других видов.

Fusariul – нитчатый гриб. Некоторые виды безвредны. Однако микотоксины, выделяющие эти грибы, настолько мощны, что их можно использовать для ведения биологической войны. Mucor – образует черные точки на хлебе и других хлебобулочных изделиях, быстро перерастающих в серые или белые пятна. Penicillium – образует бледные нечеткие пятна на хлебе, которые могут быть синими, серыми или белыми. Некоторые виды Penicillium выделяют мощные микотоксины, которые могут вызвать рак и другие заболевания.

Читайте также: Названы причины, почему некоторые продукты заставляют человека пукать

Утилизируйте заплесневелый хлеб правильно

По данным Службы безопасности и инспекции пищевых продуктов Министерства сельского хозяйства США (USDA), не следует пытаться спасти заплесневелый хлеб. Даже если вы видите плесень только на краю одного ломтика хлеба, то она атаковала всю буханку.

Полезные советы врачей:

Не нюхайте хлеб с плесенью. Вдыхание плесени не лучше для вас, чем ее употребление в пищу, и может спровоцировать аллергическую реакцию с большей вероятностью.

Жарение заплесневевшего хлеба не делает его более безопасным.

Не кормите плесенью домашних животных или скот. Животные также чувствительны к микотоксинам, как и люди.

Перед утилизацией закройте заплесневелый хлеб полиэтиленовой пленкой, чтобы минимизировать количество плесени в воздухе.

Как уберечь хлеб от плесени

Срок годности свежего хлеба, приготовленного без консервантов и хранящегося при комнатной температуре, обычно составляет три-четыре дня.

Хлеб из магазина обычно содержит пропионат кальция, сорбиновую кислоту или другие консерванты, которые препятствуют развитию плесени и продлевают срок его хранения.

Хлеб без консервантов можно запечатать под вакуумом во избежание спор плесени, пока упаковка не будет открыта.

Хлеб на закваске содержит молочнокислые бактерии, помогающие ему противостоять плесени дольше, чем другой хлеб. Но хлеб естественным образом собирает споры с воздуха, и впоследствии он плесенеет. Тепло и влажность способствуют развитию плесени, поэтому правильное хранение является лучшей защитой от плесени.

Держите хлеб накрытым. Дайте свежему хлебу остыть, прежде чем накрывать его во избежание удержания влаги. В противном случае упакуйте хлеб, чтобы минимизировать его влияние на споры плесени в воздухе.

Держите хлеб сухим. Если вы видите капли влаги внутри упаковки, вы можете очистить ее бумажным полотенцем. Держите хлеб охлажденным. Охлаждение или замораживание хлеба замедляет рост плесени. К сожалению, он также изменяет свою текстуру и может сделать его слишком сухим. Замораживание обычно оказывает меньший отрицательный эффект, чем охлаждение.

Ранее ученые объяснили, почему люди переживают дежавю.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!