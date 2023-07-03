Вчені пояснили, чому люди переживають дежавю

Для деяких людей дежавю є надприродним явищем, тоді як інші пояснюють його причинами неврологічного характеру. DW проводила дослідження цього наукового феномену, щоб розібратися в ньому.

Чи не відчували ви коли-небудь, що ви знайомі з певною ситуацією? Чи виникало враження, що ви уже були в якомусь місці раніше? Якщо так, то це може бути дежавю. Чи не переїжджали ви до нового міста, але все там здавалося вам дуже знайомим? Чи не зустрічали ви людину і відчували, що ви її вже бачили раніше? Якщо ці ситуації знайомі вам, то ви один з тих, хто досвідчував дежавю.

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Фразу "Déjà-vu", що означає "вже бачене", вигадав французький філософ і дослідник Еміль Буарак у 1876 році. Але вчені вже задовго до цього намагалися розгадати це явище. Наприклад, давньогрецький філософ Платон вважав, що це свідчить про минулі життя.

Психоаналітик Зігмунд Фрейд описав дежавю як спогад про несвідому фантазію, яка має на меті поліпшити поточну ситуацію. Психіатр Карл Юнг вбачав у цьому прояв колективної підсвідомості, а у голлівудських фільмах дежавю часто зображується як "помилка в матриці".

Проте професор неврології Джеймс Дж. Джордано з Джорджтаунського католицького приватного університету у Вашингтоні вважає, що це явище не має нічого спільного з надприродними подіями. За його словами, дежавю є цілком нормальним явищем, коли виникає відчуття, що дії, думки і почуття вже переживалися раніше, хоча насправді цього не було.

Близько 90 відсотків населення планети хоча б раз відчували дежавю. Але це явище має одну особливість: з віком воно стає рідше зустрічається.

Чому у вас виникає дежавю

"Насправді, не існує конкретних причин для дежавю. Фактично, наш мозок працює як часова машина у просторі. Він бере наші поточні враження і поєднує їх зі схожими або неподібними досвідами з минулого. Це дозволяє нашому мозку планувати майбутнє. Однак іноді ці сигнали можуть заплутатися у нашій уяві", – пояснює професор Джордано.

Згідно з Джордано, цей феномен виникає в таламусі, розташованому у центральній частині мозку. Увесь вхідний сигнал від слуху, смаку, дотику проходить через таламус, перш ніж потрапити до зовнішнього шару – кори головного мозку, де відбувається його подальша обробка та інтерпретація.

"Якщо швидкості цих різних взаємодій нерівні, наше сприйняття сьогодення може здатися нам спогадом. Таким чином, наш мозок іноді може сплутати сучасне з минулим", – пояснює Джордано.

Родерік Спірс, доцент, який займається дослідженнями мігрені та клінічними дослідженнями в Брауновському університеті в Провіденсі, Род-Айленд, також погоджується, що не існує чіткого пояснення того, чому і як виникає дежавю. Вченим важко це з'ясувати без конкретного та відчутного матеріалу.

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Як часто виникає дежавю

"Дуже важко спостерігати дежавю, оскільки вона виникає спонтанно. Ми не знаємо, як саме можемо викликати такі епізоди в контрольованих умовах лабораторії", – визнає Родерік Спірс.

Однією з популярних теорій, що виходять з неврології, є концепція подвійної неврологічної обробки, де інформація обробляється та витягується у мозку за допомогою двох різних процесів.

Наприклад, ви сидите вітальні та читаєте цю статтю. Ви відчуваєте запах вечері, що походить з кухні, ваша кішка знаходиться поруч у зручній позі в кошику, ваш мобільний телефон сигналізує про нове повідомлення, а ви відчуваєте тепло сонячного проміння на своїй шкірі. Усі ці різноманітні враження та сприйняття з'єднуються разом у мозку під час обробки та інтерпретуються як один загальний досвід.

Згідно з цією теорією, якщо мозок обробляє ці вхідні дані з незначною затримкою, він може сприйняти цей досвід як дві послідовні події і створити відчуття знайомства з однією з них з вашого минулого.

Фізик-теоретик Мітіо Каку вважає, що дежавю – це порушення пам'яті, яке виникає, коли "фрагменти спогадів, збережених у мозку, витягуються назовні, коли ми опиняємося у середовищі, що нагадує нам про попередні події". Вчений також досліджує теорію про можливість переходу між паралельними Всесвітами і те, чи можуть дежавю вказувати на наше становище та відчуття у таких Всесвітах.

Інші дослідження показують, що стрес може впливати на виникнення дежавю.

"Мозок функціонує краще, коли він відпочиває і має достатньо енергії. Коли ми переживаємо сильний стрес або тривожимося, мозок може стати втомленим, і це може призвести до змін у нашій мозковій активності", – пояснює Джордано.

Спірс також додає, що люди з високим рівнем освіти частіше відчувають дежавю, ніж ті, хто має меншу освіченість: "Люди, які прихильно налаштовані та подорожують багато, можуть краще запам'ятовувати свої сни та частіше стикатись з відчуттям дежавю".

Дежавю – ознака психічного розладу?

"Зовсім ні", запевняє Джордан, "абсолютно здорові люди іноді можуть відчувати дежавю". Зазвичай це стається у віці від 15 до 25 років.

Тим не менш, Спірс рекомендує людям, які відчувають дежавю дуже часто, наприклад, кілька разів на місяць, звернутися за медичною допомогою. Також, якщо дежавю виникає разом із втратою свідомості або несподіваним станом, подібним до сну, це може свідчити про серйозніші проблеми зі здоров'ям.

У окремих випадках дежавю може бути ознакою нетипового епілептичного нападу. "Більшість нападів виникає в скроневій ділянці мозку, коли вона надмірно стимулюється, а людина залишається напівсвідомою, але не втрачає свідомість повністю. Це також може призводити до відчуття дежавю", пояснює Родерік Спірс.

В загальному, існує широкий консенсус щодо того, що таке дежавю і що може його спричиняти. Проте Спірс скаржиться: "На жаль, ми ще не маємо достовірного структурного пояснення цьому явищу".

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