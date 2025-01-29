Скільки коштуватиме газ з 1 лютого: названо тариф за кубометр

В Україні тариф на газ з 1 лютого 2025 року залишиться незмінним. Компанія "Нафтогаз" зафіксувала вартість блакитного палива щонайменше до завершення опалювального сезону (квітень 2025 року) на рівні 7,96 грн. При цьому, поки триває військовий стан, перегляд тарифу не передбачений.

По це зазначається у постанові уряду №812, яка залишатиметься чинною до травня 2025 року. Крім того, існує закон, що забороняє підвищення тарифів у період воєнного стану. Таким чином, "Нафтогаз" постачатиме газ за фіксованою ціною 7,96 грн за кубометр, а зміна тарифів до завершення війни можлива лише за рішенням Верховної Ради.

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В Україні, окрім "Нафтогазу", газ населенню постачає ще низка компаній. Проте приблизно 98% побутових споживачів віддають перевагу саме послугам "Нафтогазу".

Згідно з оглядом "ГазПравди", на ринку газу для населення наразі працюють 9 постачальників, як і в грудні 2024 року. Чотири компанії пропонують як річний фіксований тариф, так і змінну місячну ціну, тоді як решта п’ять – лише річний тариф. Вартість газу для побутових споживачів у межах річних тарифів залежить від постачальника і варіюється від 7,79 до 9,99 грн за кубометр.

Місячна ж (ринкова) вартість газу коливається в межах від 8,46 до 19,99 грн за кубометр. Проте варто зазначити, що понад 98% побутових споживачів продовжують отримувати газ за річним тарифом від "Нафтогазу", встановленим на рівні 7,96 грн за кубометр.

Нагадаємо, раніше власників газових лічильників попередили про обов'язкову процедуру, яку слід виконати.

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