Сколько будет стоить газ с 1 февраля: назван тариф за кубометр

В Украине тариф на газ с 1 февраля 2025 года останется неизменным. Компания "Нафтогаз" зафиксировала стоимость голубого топлива как минимум до завершения отопительного сезона (апрель 2025 года) на уровне 7,96 грн. При этом, пока продолжается военное положение, пересмотр тарифа не предусмотрен.

Об этом говорится в постановлении правительства №812, которое будет оставаться в силе до мая 2025 года. Кроме того, существует закон, запрещающий повышение тарифов в период военного положения. Таким образом, "Нафтогаз" будет поставлять газ по фиксированной цене 7,96 грн за кубометр, а изменение тарифов до завершения войны возможно только по решению Верховной Рады.

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В Украине, кроме "Нафтогаза", газ населению поставляет еще ряд компаний. Однако примерно 98% бытовых потребителей отдают предпочтение именно услугам "Нафтогаза".

Согласно обзору "ГазПравды", на рынке газа для населения сейчас работают 9 поставщиков, как и в декабре 2024 года. Четыре компании предлагают как годовой фиксированный тариф, так и переменную месячную цену, тогда как остальные пять – только годовой тариф. Стоимость газа для бытовых потребителей в рамках годовых тарифов зависит от поставщика и варьируется от 7,79 до 9,99 грн за кубометр.

Месячная же (рыночная) стоимость газа колеблется в пределах от 8,46 до 19,99 грн за кубометр. Однако стоит отметить, что более 98% бытовых потребителей продолжают получать газ по годовому тарифу от "Нафтогаза", установленному на уровне 7,96 грн за кубометр.

Напомним, ранее владельцев газовых счетчиков предупредили об обязательной процедуре, которую следует выполнить.

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