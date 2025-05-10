Скільки грошей можна перевозити через кордон України: названо головні правила

Через кордон України дозволено безперешкодно ввозити та вивозити готівку в межах 10 000 євро. Якщо ж сума перевищує цей ліміт, необхідно буде заповнити митну декларацію.

Громадяни України мають право перевозити готівкові кошти та банківські метали через державний кордон. Про це інформує UAportal з посиланням на Державну митну службу.

Допустима сума готівки або банківських металів для перетину кордону не повинна перевищувати еквівалент 10 000 євро. За курсом НБУ на 9 травня це становить 468 800 гривень. Такий ліміт діє і для неповнолітніх громадян.

У разі, якщо кордон перетинає родина, загальний дозволений обсяг переміщення коштів зростає. Наприклад, двоє дорослих і дитина можуть без оформлення декларації вивезти або ввезти до 30 000 євро, що дорівнює приблизно 1 406 400 гривень.

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Що робити, якщо виникла потреба перевезти суму, що перевищує встановлений ліміт

У такій ситуації необхідно заповнити митну декларацію. Письмове декларування обов’язкове у випадках, якщо ви:

перевозите готівкову національну або іноземну валюту, а також банківські метали на суму, що дорівнює або перевищує еквівалент 10 000 євро;

вивозите за межі України платіжні документи чи цінні папери – зокрема акції, облігації, векселі, акредитиви, чеки, банківські доручення або депозитні сертифікати – загальна фактурна вартість яких перевищує 10 000 євро.

Законодавством не передбачено жодного обмеження щодо максимальної суми або вартості валютних цінностей, дозволених до вивезення з України.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, у кого з українців можуть відібрати валюту на кордоні у 2025 році.

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