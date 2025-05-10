Сколько денег можно перевозить через границу Украины: названы главные правила

Через границу Украины разрешено беспрепятственно ввозить и вывозить наличные в пределах 10 000 евро. Если же сумма превышает этот лимит, необходимо будет заполнить таможенную декларацию.

Граждане Украины имеют право перевозить наличные средства и банковские металлы через государственную границу. Об этом информирует UAportal со ссылкой на Государственную таможенную службу.

Допустимая сумма наличных или банковских металлов для пересечения границы не должна превышать эквивалент 10 000 евро. По курсу НБУ на 9 мая это составляет 468 800 гривен. Такой лимит действует и для несовершеннолетних граждан.

В случае, если границу пересекает семья, общий разрешенный объем перемещения средств возрастает. Например, двое взрослых и ребенок могут без оформления декларации вывезти или ввезти до 30 000 евро, что равняется примерно 1 406 400 гривен.

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Что делать, если потребуется перевезти сумму, превышающую установленный лимит

В такой ситуации необходимо заполнить таможенную декларацию. Письменное декларирование обязательно в случаях, если вы:

перевозите наличную национальную или иностранную валюту, а также банковские металлы на сумму, равную или превышающую эквивалент 10 000 евро;

вывозите за пределы Украины платежные документы или ценные бумаги – в частности акции, облигации, векселя, аккредитивы, чеки, банковские поручения или депозитные сертификаты – общая фактурная стоимость которых превышает 10 000 евро.

Законодательством не предусмотрено никакого ограничения по максимальной сумме или стоимости валютных ценностей, разрешенных к вывозу из Украины.

Напомним, ранее мы рассказывали, у кого из украинцев могут отобрать валюту на границе в 2025 году.

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