Скільки коштуватиме газ та електроенергія з 1 червня

В Україні з 1 червня діятимуть оновлені тарифи на електроенергію та газ. Згідно з урядовою постановою №632 та рішенням "Нафтогазу", ціни залишатимуться стабільними протягом найближчих місяців.

Так, електроенергія для побутових споживачів коштуватиме 4,32 гривні за 1 кВт*год. Ця вартість зафіксована до 31 жовтня 2025 року. При цьому українці можуть встановити багатозонний лічильник та перейти на тариф, який передбачає знижену оплату у нічний час. Наприклад, з 23:00 до 7:00 діє тариф 2,16 грн за кіловат-годину, що вдвічі менше за базову ставку. Про це пише OBOZ.

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Що стосується газу, то його ціна в червні залишиться на рівні 7,96 грн за кубометр. Цей тариф діє в межах пропозиції "Фіксований" від "Нафтогазу України" та буде актуальним до 30 квітня 2026 року. Близько 98% побутових споживачів користуються саме цією пропозицією. У компанії пояснили незмінність ціни чинним мораторієм на підвищення тарифів, водночас закликаючи українців своєчасно сплачувати рахунки.

У контексті меморандуму з МВФ Україна має розробити план лібералізації ринків газу та електроенергії протягом пів року після завершення воєнного стану. Це відповідає вимогам чинного законодавства, зокрема положенням закону щодо дії постанови про ПСО (Public Service Obligation), яка наразі забезпечує постачання електроенергії за фіксованим тарифом для всіх громадян.

Нагадаємо, ми вже писали, як клієнти "Нафтогазу" можуть зекономити на блакитному паливі у червні.

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