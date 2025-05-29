Газ зі знижкою: як клієнти 'Нафтогазу' можуть зекономити на блакитному паливі у червні

Більшість українців, а це близько 98% споживачів, отримують газ від компанії "Нафтогаз" і мають можливість зекономити на оплаті. Щоб скористатися знижкою, потрібно здійснювати оплату за газ до 15 числа кожного місяця.

Про можливість зекономити повідомили у самій компанії. Там уточнили, що розмір знижки становить 1%. Про це пише UAportal спільно з OBOZ.UA.

Наразі клієнти компанії "Нафтогаз" сплачують за газ 7,96 гривні за кубометр. До прикладу, за спожиті 9,9 кубометра (це соціальна норма для трьох осіб при наявності лише газової плити) у жовтні доведеться сплатити 78,8 грн. Із застосуванням знижки сума зменшиться до 78,01 грн – економія складе 79 копійок.

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Однак варто мати на увазі, що розмір знижки напряму залежить від обсягів споживання: чим більше газу використано, тим більшою буде знижка в гривнях. Окрім цього, окремо нараховується плата за транспортування газу, яка відрізняється залежно від регіону.

Знижка надаватиметься споживачам, які здійснять оплату через онлайн-сервіс компанії.

Варто звернути увагу, що знижка не надається у місяці, коли відбувається поточна оплата. Вона автоматично враховується у наступному розрахунковому місяці.

"Оплачуйте за спожитий газ вчасно. Кожна сплачена вами гривня – це стабільне забезпечення блакитним паливом українців та сплачені податки на підтримку економіки нашої країни", – нагадали у компанії.

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