Газ со скидкой: как клиенты 'Нафтогаза' могут сэкономить на голубом топливе в июне

Большинство украинцев, а это около 98% потребителей, получают газ от компании "Нафтогаз" и имеют возможность сэкономить на оплате. Чтобы воспользоваться скидкой, нужно осуществлять оплату за газ до 15 числа каждого месяца.

О возможности сэкономить сообщили в самой компании. Там уточнили, что размер скидки составляет 1%. Об этом пишет UAportal совместно с OBOZ.UA.

Сейчас клиенты компании "Нафтогаз" платят за газ 7,96 гривны за кубометр. К примеру, за потребленные 9,9 кубометра (это социальная норма для трех человек при наличии только газовой плиты) в октябре придется заплатить 78,8 грн. С применением скидки сумма уменьшится до 78,01 грн – экономия составит 79 копеек.

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Однако стоит иметь в виду, что размер скидки напрямую зависит от объемов потребления: чем больше газа использовано, тем больше будет скидка в гривнах. Кроме этого, отдельно начисляется плата за транспортировку газа, которая отличается в зависимости от региона.

Скидка будет предоставляться потребителям, которые произведут оплату через онлайн-сервис компании.

Стоит обратить внимание, что скидка не предоставляется в месяце, когда происходит текущая оплата. Она автоматически учитывается в следующем расчетном месяце.

"Оплачивайте за потребленный газ вовремя. Каждая уплаченная вами гривна – это стабильное обеспечение голубым топливом украинцев и уплаченные налоги на поддержку экономики нашей страны", – напомнили в компании.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине выросли тарифы на коммуналку.

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