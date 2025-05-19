Скільки коштуватиме світло з 1 червня: українцям назвали новий тариф

В Україні продовжили дію фіксованого тарифу на електроенергію для населення до 31 жовтня 2025 року. Це означає, що у червні, липні, серпні та найближчі місяці українці й надалі платитимуть за світло за чинною ставкою — 4,32 грн за 1 кВт·год.

Таке рішення ухвалив Кабінет міністрів. Воно закріплене постановою №480 від 29.04.2025. У документі зазначено, що попередню дату завершення дії тарифу — 30 квітня — змінено на 31 жовтня.

Читайте також: Не всі українці отримають пенсію в 65 років: кому держава виплачуватиме альтернативну допомогу

Зокрема, для родин, які мешкають у квартирах із газовими плитами та централізованим постачанням гарячої води й споживають не більше 190 кВт·год на місяць (за соціальною нормою — 70 кВт·год на першого члена родини та 30 кВт·год на кожного наступного), загальна плата за електроенергію становитиме 820,8 грн.

Народний депутат Володимир Крейденко, представник фракції "Слуга народу", підтвердив, що в найближчому майбутньому підвищення тарифів на електроенергію та газ не передбачається. Так, ціна на електроенергію залишатиметься на рівні 4,32 грн за кіловат, а абоненти "Нафтогазу", які становлять приблизно 98% споживачів, продовжать купувати газ по 7,96 грн за кубометр.

Втім, за словами депутата, повністю виключати можливість змін у тарифній політиці не можна. Перегляд можливий лише в разі форс-мажорних обставин, таких як масштабна енергетична криза в Україні або на світовому ринку. У такому випадку парламент може внести відповідні зміни до законодавства та переглянути державний бюджет.

Раніше ми розповідали, що вигідніше: пенсія по інвалідності чи за віком.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!