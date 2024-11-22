Скільки доведеться платити за доставку газу з 1 січня

Хоча тариф на розподіл газу з 1 січня 2025 року не зміниться, суми в квитанціях будуть різними. Причина — обсяги споживання газу, які враховуватимуть за новий період розрахунку. Якщо ви використовували більше газу, то й за його доставку платитимете більше. Про це пише pmg.ua.

У нових платіжках за газ враховуватиметься обсяг споживання з жовтня 2022 року до вересня 2023 року. Наприклад:

У Чернівецькій області тариф складає 2,388 грн за кубометр. Для домогосподарства, яке споживає 200 кубів на рік, це означає щомісячну плату в 477,6 грн.

У Києві тариф значно нижчий — лише 0,384 грн за кубометр. Для такого ж споживання мешканці столиці сплачуватимуть 76,8 грн на місяць. Це в понад шість разів менше, ніж у Чернівцях.

Різниця пояснюється тим, що в густонаселених регіонах, таких як Київ, тариф нижчий через велику кількість споживачів, які розподіляють витрати на обслуговування мереж.

З 2025 року вартість доставки газу розраховуватимуть на основі обсягів, спожитих у попередньому газовому році (з жовтня 2023 по вересень 2024).

Щомісячна сума визначатиметься так:

Річний обсяг споживання ділиться на 12. Результат множиться на тариф, який діє в регіоні.

Якщо газ не використовувався, мінімальний обсяг усе одно враховується:

Для домогосподарств із газовою плитою — 39 кубометрів.

Для тих, хто має бойлер — 126 кубометрів.

Для домогосподарств з опаленням — 314 кубометрів.

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Подавати дані про споживання потрібно вчасно, щоб уникнути розрахунків за середніми значеннями, які можуть бути вищими за фактичні показники.

Оператори газорозподільних мереж враховуватимуть навіть мінімальне споживання або специфічні випадки, як-от нові домогосподарства чи ті, що довгий час не користувалися газом.

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