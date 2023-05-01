Скільки варити макарони, щоб вони завжди виходили al dente: проста порада від шеф-кухаря

Макарони аль денте – це кулінарний термін, який походить з італійської мови і означає "до зубів". Цей метод приготування макаронів стає все більш популярним, оскільки він зберігає форму макаронів та зберігає більше живих смаків і текстур. Ось кілька порад про те, як приготувати макарони аль денте.

Згідно з повідомленням на українському кулінарному сайті GastroLoft, французький шеф-кухар Симон Заноні рекомендує скоротити час відварювання макаронів, який зазначено в інструкції.

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Виберіть правильну пасту. Варто звернути увагу на форму та розмір макаронів. Наприклад, для товстої соусу краще взяти пасту з дірочками, яка допоможе зберегти соус всередині. Якщо соус легкий, можна взяти пасту більшого розміру. Важливо також обрати пасту високої якості.

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Правильно виміряйте кількість макаронів. Як правило, на одну порцію використовують 100-120 грамів макаронів. Вимірюйте макарони перед варінням, щоб уникнути перевищення порції.

Використовуйте достатньо води. На кожну порцію макаронів використовуйте не менше одного літра води. Вода повинна бути добре посоленою, щоб дати макаронам додатковий смак.

За словами експерта з ресторану Le George, якщо на упаковці вказано варити макарони вісім або дев'ять хвилин, їх можна варити на 2-3 хвилини менше. Також шеф рекомендує підсушити макарони перед додаванням соусу, забезпечивши тим самим те, щоб соус був злегка рідким.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як варити макарони так, щоб вони злипались.

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