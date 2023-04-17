Цю помилку допускають всі: Коли треба солити макарони

Приготування макаронів – процес простий і доступний навіть для незайнятих кулінарною майстерністю осіб. Однак правильне додавання солі під час приготування макаронів має велике значення для якості готового блюда.

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Досвідчені кухарі надають кілька порад щодо того, коли додавати сіль під час варіння макаронів. Деякі особи висипають цілу ложку солі в ще холодну воду, перед тим як додати макарони, в той час як інші можуть не розуміти, чому взагалі потрібно солити воду під час варіння макаронів.

Відповідь на це питання виявляється досить простою: сіль, кілька чайних ложок соняшникової олії і правильно розрахована порція води не дозволять вашим макаронам злипнутися разом або розклеїтися. Крім того, макарони без солі вийдуть занадто прісними. Завдяки солі гарнір буде добре проварений, але залишиться м'яким у міру.

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Солі слід додавати в киплячу воду, щоб вона повністю розчинилася. Тільки після цього можна додати макарони. Проте, якщо додати сіль у холодну воду – вона закпить швидше. Важливо перемішати макарони, щоб вони не злиплися.

Поширена помилка – додавання солі вже готової страви з макаронами, але такий підхід може зіпсувати консистенцію макаронів під час варіння, зробити страву пісною і навіть надати їй неприємний запах "пластика". Крім того, сіль може рівномірно не розподілитись по всіх макаронах.

Оптимальна кількість солі, яку слід додавати в макарони, залежить від кількості порцій. Загалом, на кожен літр води рекомендується додавати приблизно 8-10 г солі, що відповідає одній-двом щіпкам. Зокрема, для каструлі з однієї порції макаронів, ви можете використовувати 8-10 г солі, для двох порцій - 16-20 г, і так далі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як варити макарони так, щоб вони злипались.

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