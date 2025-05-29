Слідкуйте за самопочуттям: прогноз магнітних бур на 30 травня

Магнітні бурі можуть суттєво впливати на самопочуття людей, особливо тих, хто чутливо реагує на зміни атмосферного тиску. У дні підвищеної геомагнітної активності часто виникають головний біль, втома, дратівливість і загальне нервове напруження.

Відповідно до даних Центру прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA, найближчими днями очікується нестабільна сонячна активність. У п’ятницю, 30 травня, прогнозований К-індекс складе 3,67 — теж середній рівень, але менш інтенсивний. Слід пам’ятати, що ці показники можуть змінюватися тричі на добу, тому краще періодично перевіряти актуальну інформацію.

Магнітні бурі — це природне явище, пов’язане з викидами енергії на Сонці. Коли заряджені частинки досягають магнітного поля Землі, вони можуть викликати коливання, що й називаються геомагнітними бурями. Індекс К дозволяє оцінити їхню інтенсивність: показники до 4 здебільшого проходять непомітно, а ось значення від 5 і вище можуть спричиняти не лише фізичний дискомфорт у людей, а й порушення роботи технічних систем — супутників, зв’язку, радіосигналів. У випадку потужних бур (К=7–8) навіть можливе спостереження полярного сяйва на незвичних широтах.

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Для багатьох людей магнітні бурі — це серйозне випробування. У ці дні варто особливо дбати про свій режим: добре висипатися, не переїдати, уникати жирної, солоної, гострої їжі та алкоголю. Корисно пити багато води, вживати трав’яні чаї, більше гуляти на свіжому повітрі, але водночас уникати перегрівання на сонці. Легкі фізичні навантаження, контрастний душ вранці й тепла ванна ввечері допоможуть підтримати організм у тонусі. Варто також уникати стресових ситуацій та конфліктів, а людям із хронічними захворюваннями — мати при собі необхідні ліки і по можливості більше відпочивати.

Хоч спеціального лікування від впливу магнітних бур не існує, дотримання простих порад допоможе легше пережити дні, коли геомагнітна активність досягає піку.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що насувається магнітна буря червоного рівня.

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