Чи слід українським пенсіонерам очікувати на індексацію виплат до кінця року

Щорічно в Україні пенсії проходять процес індексації, який здійснюється один раз на рік. Окрім цього, деякі пенсіонери мають право на отримання щорічних додаткових одноразових виплат.

У поточному році індексація пенсій була проведена у березні та торкнулася більше ніж 10 мільйонів громадян пенсійного віку. За словами Сергія Коробкіна, фахівця у сфері пенсійного забезпечення, додаткової індексації до кінця року не передбачено. Про це пише 24 канал.

Проте існує можливість здійснення спеціальних перерахунків та виплати одноразових допомог до пенсій у зв’язку з Днем Незалежності. Згідно з постановою Кабміну, до 24 серпня цього року ветерани війни отримають одноразову фінансову підтримку.

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Особи, які отримали інвалідність через війну, а також колишні діти, які перебували у концентраційних таборах чи гетто, визнані інвалідами, отримають наступні суми:

І група інвалідності: 3 100 гривень ,

, ІІ група інвалідності: 2 900 гривень ,

, ІІІ група інвалідності: 2 700 гривень.

Також передбачено виплати для інших категорій громадян:

Учасникам бойових дій, постраждалим під час Революції Гідності, колишнім дітям в’язням концентраційних таборів і гетто, а також дітям, народженим у таких умовах, де їхні батьки були незаконно утримані, буде виплачено по 1 000 гривень .

. Особам з особливими заслугами перед державою: 3 100 гривень .

. Члени родин загиблих ветеранів війни, дружини або чоловіки померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, які не вступили в повторний шлюб, а також дружини або чоловіки померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, які були визнані особами з інвалідністю через загальні захворювання, трудове каліцтво чи інші причини, і не одружилися вдруге – отримують по 650 гривень.

Нагадаємо, раніше UAportal писав, хто з пенсіонерів в Україні має право на отримання соцдопомоги.

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