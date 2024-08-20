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Економіка

Чи слід українським пенсіонерам очікувати на індексацію виплат до кінця року

Анастасія Крищук

Чи слід українським пенсіонерам очікувати на індексацію виплат до кінця року
Чи можуть до кінця року повторно зрости пенсії. Джерело: pixabay

Щорічно в Україні пенсії проходять процес індексації, який здійснюється один раз на рік. Окрім цього, деякі пенсіонери мають право на отримання щорічних додаткових одноразових виплат.

У поточному році індексація пенсій була проведена у березні та торкнулася більше ніж 10 мільйонів громадян пенсійного віку. За словами Сергія Коробкіна, фахівця у сфері пенсійного забезпечення, додаткової індексації до кінця року не передбачено. Про це пише 24 канал.

Проте існує можливість здійснення спеціальних перерахунків та виплати одноразових допомог до пенсій у зв’язку з Днем Незалежності. Згідно з постановою Кабміну, до 24 серпня цього року ветерани війни отримають одноразову фінансову підтримку.

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Особи, які отримали інвалідність через війну, а також колишні діти, які перебували у концентраційних таборах чи гетто, визнані інвалідами, отримають наступні суми:

  • І група інвалідності: 3 100 гривень,
  • ІІ група інвалідності: 2 900 гривень,
  • ІІІ група інвалідності: 2 700 гривень.

Також передбачено виплати для інших категорій громадян:

  • Учасникам бойових дій, постраждалим під час Революції Гідності, колишнім дітям в’язням концентраційних таборів і гетто, а також дітям, народженим у таких умовах, де їхні батьки були незаконно утримані, буде виплачено по 1 000 гривень.
  • Особам з особливими заслугами перед державою: 3 100 гривень.
  • Члени родин загиблих ветеранів війни, дружини або чоловіки померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, які не вступили в повторний шлюб, а також дружини або чоловіки померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, які були визнані особами з інвалідністю через загальні захворювання, трудове каліцтво чи інші причини, і не одружилися вдруге – отримують по 650 гривень.

Нагадаємо, раніше UAportal писав, хто з пенсіонерів в Україні має право на отримання соцдопомоги.

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