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Следует ли украинским пенсионерам ожидать индексацию выплат до конца года

Анастасия Крыщук

Следует ли украинским пенсионерам ожидать индексацию выплат до конца года
Могут ли до конца года повторно возрасти пенсии. Источник: pixabay

Ежегодно в Украине пенсии проходят процесс индексации, который осуществляется один раз в год. Кроме этого, некоторые пенсионеры имеют право на получение ежегодных дополнительных единовременных выплат.

В текущем году индексация пенсий была проведена в марте и коснулась более 10 миллионов граждан пенсионного возраста. По словам Сергея Коробкина, специалиста в сфере пенсионного обеспечения, дополнительной индексации до конца года не предусмотрено. Об этом пишет 24 канал.

Однако существует возможность осуществления специальных перерасчетов и выплаты единовременных пособий к пенсиям в связи с Днем Независимости. Согласно постановлению Кабмина, до 24 августа этого года ветераны войны получат единовременную финансовую поддержку.

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Лица, получившие инвалидность из-за войны, а также бывшие дети, находившиеся в концентрационных лагерях или гетто, признанные инвалидами, получат следующие суммы:

  • І группа инвалидности: 3 100 гривен,
  • ІІ группа инвалидности: 2 900 гривен,
  • ІІІ группа инвалидности: 2 700 гривен.

Также предусмотрены выплаты другим категориям граждан:

  • Участникам боевых действий, пострадавшим во время Революции Достоинства, бывшим детям узникам концентрационных лагерей и гетто, а также детям, рожденным в таких условиях, где их родители были незаконно удержаны, будет выплачено по 1 000 гривен.
  • Лицам с особыми заслугами перед государством: 3 100 гривен.
  • Члены семей погибших ветеранов войны, жены или мужья умерших лиц с инвалидностью вследствие войны, которые не вступили в повторный брак, а также жены или мужья умерших участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, которые были признаны лицами с инвалидностью из-за общих заболеваний, трудового увечья или других причин, и не женились во второй раз – получают по 650 гривен.

Напомним, ранее UAportal писал, кто из пенсионеров в Украине имеет право на получение соцпомощи.

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