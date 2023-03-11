Слідуйте цим порадам і філе хека не розвалиться при смажені
Філе хека – це один з найсмачніших і поживних видів риб, які можна знайти на ринках та в магазинах. Процес його приготування на сковороді не такий важкий, як здається кухарям, що рідко готують рибу. Смажене філе хека – це смачна та корисна страва, яка зробить ваш обід чи вечерю смачнішою та здоровішою.
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Ось кілька порад, як правильно смажити філе хека:
- Очистіть рибу від луски, промийте під холодною водою і витріть насухо з допомогою паперового рушника;
- Зріжте філе на кусочки рівної товщини, щоб вони рівномірно смажилися;
- Додайте на декілька хвилин сіль та перець на кожен кусочок філе, щоб підсилити смак. Але не перетримайте філе у маринаді, щоб воно не розвалилось під час смаження;
- Нагрійте сковороду з додаванням трохи олії на середньому вогні;
- Покладіть кусочки філе хека на сковороду і смажте з кожного боку приблизно 3-5 хвилин, залежно від товщини кусочка. Риба повинна бути рум'яною та хрусткою;
- Щоб не пересмажити філе, переверніть його тільки один раз;
- Готове філе хека подавайте з цитрусовим соусом, приготовленим з соку лимона, оливкової олії та нарізаної зелені.
Смачного!
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