Следуйте этим советам и филе хека не развалится при жарке

Филе хека – один из самых вкусных и питательных видов рыб, которые можно найти на рынках и в магазинах. Процесс его приготовления на сковороде не так тяжел, как кажется поварам, редко готовящим рыбу. Жареное филе хека – это вкусное и полезное блюдо, которое сделает ваш обед или ужин вкуснее и здоровее.

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Вот несколько советов, как правильно жарить филе хека:

Очистите рыбу от чешуи, промойте под холодной водой и протрите насухо с помощью бумажного полотенца; Срежьте филе на кусочки ровной толщины, чтобы они равномерно жарились; На несколько минут добавьте соль и перец на каждый кусочек филе, чтобы усилить вкус. Но не передержите филе в маринаде, чтобы оно не развалилось во время жарки; Нагрейте сковороду с добавлением немного растительного масла на среднем огне; Положите кусочки филе хека на сковороду и жарьте с каждой стороны примерно 3-5 минут в зависимости от толщины кусочка. Рыба должна быть румяной и хрустящей; Чтобы не поджарить филе, переверните его только один раз; Готовое филе хека подавайте с цитрусовым соусом, приготовленным из сока лимона, оливкового масла и нарезанной зелени.

Приятного аппетита!

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