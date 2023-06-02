Занадто молодий для правителя: вчені реконструювали обличчя фараона Тутанхамона

Вченим з Бразилії, Австралії та Італії вдалось реконструювати обличчя фараона Тутанхамона,який жив більше 3000 років тому. За допомогою цифрової моделі муміфікованого черепа правителя вчені відтворили його риси обличчя.

Про це пише Daily Mail.

За допомогою реконструкції вчені змогли побачити, що правитель Єгипту помер дуже молодим. Він мав дуже юне та ніжне обличчя, яке точно не в’яжеться з образом царя з численними обов’язками. Не дивно, що Тутанхамона називають "царем-хлопчиком".

Його гробницю у Долині царів виявив у 1922 році британський археолог Говард Картер, знайшовши там велику кількість цінних артефактів.

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Робота з реконструкції обличчя фараона було дуже складною, адже його створювали частково ґрунтуючись на записах науковців, які досліджували його останки.

Щоб відтворить висоту вух, губи, розташування очей були використані статистичні дослідження. Потім з використанням різноманітних технік, обличчя реконструювали.

За життя до фараона Тутанхамона відносились, як до бога. Після смерті правителя трон посів його радник Ай.

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