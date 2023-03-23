Словаччина вже передала Україні перші чотири винищувачі МіГ-29

Словаччина передала Україні перші чотири винищувачі МіГ-29. Їх успішно вже отримали українські військові.

Про це повідомив словацький міністр оборони Ярослав Надь у Facebook. За його словами, Словаччина обрала правильну сторону, а такими діями вписала себе у світову історію.

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Надь подякував всім, хто взяв участь у такій фантастичні професійній роботі. Оскільки винищувачі вже покинули територію Словацької Республіки.

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"Словаччина стоїть на правильній стороні, і цим жестом ми, як країна, вписали себе з великої літери в сучасну світову історію, що вказує на своєчасну допомогу, щиру солідарність і велич нації", – написав політик.

Міністр наголосив, що такі вчинки – правильні. Оскільки саме Росія вдерлася в Україну, і зараз країна-окупантка захопила частину території України.

"Війна закінчиться тільки тоді, коли Росія виведе свої війська", – наголосив Надь.

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Трансфер здійснили українські пілоти за погодження з Військово-Повітряними силами Словаччини та іншими військами, які забезпечили безпеку трансферу та необхідну документацію.

Решту літаків передадуть Україні найближчими тижнями. Жодної додаткової інформації заздалегідь не повідомлятимуть.

Всього Словаччина пообіцяла Україні 13 МіГ-19, а Польща-10.

Нагадаємо, що секретар Ради національної безпеки Олексій Данілов натякнув на позитивне рішення США щодо відправлення сучасної авіації для України. Йдеться про постачання винищувачів F-16.

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