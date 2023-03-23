Словакия уже передала Украине первые четыре истребителя МиГ-29

Словакия передала Украине первые четыре истребителя МиГ-29. Их уже успешно получили украинские военные.

Об этом сообщил словацкий министр обороны Ярослав Надь в Facebook. По его словам, Словакия избрала верную сторону, а такими действиями вписала себя в мировую историю.

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Надь поблагодарил всех, кто принял участие в такой фантастической профессиональной работе. Поскольку истребители уже покинули территорию Словацкой Республики.

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"Словакия стоит на правильной стороне, и этим жестом мы, как страна, вписали себя с прописной буквы в современную мировую историю, указывающую на своевременную помощь, искреннюю солидарность и величие нации", – написал политик.

Министр подчеркнул, что такие поступки – правильные. Поскольку именно Россия ворвалась в Украину, и сейчас страна-оккупантка захватила часть территории Украины.

"Война закончится только тогда, когда Россия выведет свои войска", – отметил Надь.

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Трансфер совершили украинские пилоты по согласованию с Военно-Воздушными силами Словакии и другими войсками, которые обеспечили безопасность трансфера и необходимую документацию.

Остальные самолеты передадут Украине в ближайшие недели. Никакой дополнительной информации заранее не будет сообщать.

Всего Словакия пообещала Украине 13 МиГ-19, а Польша-10.

Напомним, что секретарь Совета национальной безопасности Алексей Данилов намекнул на положительное решение США по отправке современной авиации для Украины. Речь идет о поставках истребителей F-16.

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