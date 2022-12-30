Чи зможуть українцям виплачувати пенсії у 2023 році без затримок: пояснення міністерства

В міністерстві соцполітики України розповіли чи зможуть виплачувати пенсії в наступному році. Про це сказала міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

В інтерв’ю “Фактам" вона назвала джерела, завдяки яким наповнюється бюджет України. А також зазначила, що в грудні виплата пенсій була завершена успішно.

За словами міністра, наша країна гідно пройшла перший рік в умовах відкритого вторгнення росії, якщо говорити про наповнення Пенсійного фонду.

По-перше, гідні зарплати тих, хто задіяний у військовій сфері, допомогли наповнювати ПФУ достатньою мірою. За оцінками Жолнович, фонд наприкінці 2022 року повернув торішні позички, а зараз показує стійку стабільність.

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По-друге, міністр подякувала міжнародним партнерам України, які значною мірою підтримують соціальну сферу. Як пояснила Жолнович, їхня допомога, по суті, стабілізує бюджет і дозволяє забезпечувати українців мінімальними гарантіями.

Нагадаємо, що уряд планує проіндексувати пенсії у березні.

Зазначається, що пенсійні виплати зростуть на 5,4%. Зараз, у грудні, мінімальний розмір пенсії зріс до 2093 грн (+66 грн), а максимальний рівень досяг 20930 (+660).

Водночас Жолнович зазначила, що підвищення прожиткового мінімуму позитивно позначилося на сумах пенсій та низки соціальних допомог.

Вона додала, що держава не планує збільшувати цю норму, оскільки не буде вистачати достатньо фінансів.

За словами Жолнович, вразливі верстви населення будуть підтримувати та частково мінімізувати наслідки інфляції шляхом залучення міжнародних донорів і додаткових виплат через формат "єДопомоги".

Нагадаємо, що раніше в Україні визначили, як можна збільшити розмір своєї пенсії. Нову умову назвали у Пенсійному фонді.

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