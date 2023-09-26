Пом’якшують шкіру та розгладжують зморшки: топ-9 секретів краси різних країн світу

У кожній країні існують традиційні б'юті-рецепти, які передаються з покоління в покоління. Наприклад, жительки Індії завдяки місцевим методам догляду можуть похизуватися розкішними волоссям, а китаянки славляться порцеляновою шкірою. Поповніть свій арсенал краси секретами догляду з усього світу, які легко можна використовувати вдома.

Про це пише ТСН.

Єгипет

Єгипетські молочні ванни є відомими вже з часів Цариці Клеопатри. Вони використовувала їх для омолодження та зволоження шкіри. Молоко містить кислоти, які ефективно відлущують шкіру і допомагають розгладити зморшки. Додавши до молока трохи меду, ви отримаєте ефективний тонік для шкіри. Щоб відчути себе Клеопатрою, просто додайте 1-2 літри молока і 1 чайну ложку меду до ванни або скористайтеся косметикою, що містить молочні кислоти.

Ізраїль

Ізраїльські грязьові обгортання на основі мертвого моря мають відомі властивості лікування і омолодження шкіри. Мінеральні солі з Мертвого моря допомагають зняти напруженість м'язів і заспокоюють нервову систему. Морська сіль з грязями можна використовувати вдома для ванн або придбати ізраїльську косметику, яка використовує ці корисні інгредієнти.

Бразилія

Бразильські жінки використовують пляжний пісок для антицелюлітного масажу. Цей масаж покращує кровообіг, допомагаючи боротися з целюлітом. Влітку можна набрати вологого піску на пляжі і масажувати ним тіло, а взимку можна використовувати мелену каву чи морську сіль.

Китай

Китайські жінки використовують рис для догляду за шкірою. Рис виводить токсини з шкіри і живить її. Для приготування рисової води замочіть рис у воді, процідіть і використовуйте її для очищення обличчя.

Індія

Індійські красуні використовують кокосову олію для догляду за волоссям. Вона допомагає уникнути посічених кінчиків і надає волоссю блиск. Кокосову олію можна придбати в аптеці або косметичному магазині.

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Болгарія

Болгарія славиться трояндовою олією, яка має корисні властивості для шкіри. Її можна використовувати для догляду за обличчям, а також приготувати трояндову воду самостійно.

Швеція

Шведські жінки використовують гарячі рушники для очищення і відлущення ороговілої шкіри. Завдяки цій процедурі, шкіра виглядає молодою та свіжою.

Африка

Африканки використовують ройбуш для очищення шкіри. Замбук, тягуча зелена мазь на основі рослин, допомагає знімати свербіж від укусів комарів і зволожує шкіру.

Нагадаємо, ми вже писали, як виглядати молодше свого віку.

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