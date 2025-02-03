Сніг та мороз до 5 градусів: прогноз погоди в України на 4 лютого

Перший робочий тиждень лютого в Україні нагадуватиме про зиму – очікується сніг та морози. В понеділок, 3 лютого, опади у вигляді снігу пройдуть майже по всій території країни, а в деяких регіонах сніг супроводжуватиметься дощем.

Вночі температура знизиться до -4 градусів у західних та північних областях, зокрема в Києві та Житомирській області. Вдень на півдні потеплішає до +4, тоді як у західних і північних регіонах температура не підніметься вище -1. У столиці очікується від -2...-4 градусів уночі до -1...+1 вдень, при цьому прогнозується сніг. Про це повідомляє "Укргідрометцентр".

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У вівторок, 4 лютого, сніг триватиме по всій країні, а в Криму додасться дощ. Нічні температури знизяться ще більше, і навіть на півдні очікується до -3 градусів. Найхолодніше буде в західних та центральних областях, де температура впаде до -4. Вдень у більшості регіонів буде від -1 до +1, а в Закарпатті та Луганській області – до +3. У Києві нічна температура опуститься до -4, а вдень залишатиметься в межах -1...+1 градуса зі снігом.

Раніше ми розповідали, що кліматологи пояснили, чому українські зими стали теплими.

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