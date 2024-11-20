Знову будемо платити більше: скільки коштуватиме електроенергія з 1 січня

За прогнозами НБУ, у 2025 році очікується зростання тарифів на комунальні послуги. Проте для деяких українців наслідки підвищення цін стануть відчутними вже найближчим часом, хоча й опосередковано.

НКРЕКП ухвалила рішення про підвищення тарифу на передачу електроенергії. Хоча початкова пропозиція передбачала значно вищі показники, регулятор зупинився на більш поміркованому варіанті. Про це пише gsminfo.

Безпосередньо населення не платитиме більше за електроенергію. Однак, як пояснює голова Спілки споживачів комунальних послуг України Олег Попенко, підвищення торкнеться промисловості та бізнесу, що неминуче призведе до зростання цін на товари та послуги повсякденного попиту.

Експерти прогнозують, що збільшення витрат на електроенергію змусить підприємства підвищувати ціни на свою продукцію. Найбільш помітним це буде у сферах:

- виробництва харчових продуктів

- водопостачання

- інших галузях, де електроенергія є ключовим ресурсом

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Додатковий тиск створює те, що з 1 листопада НКРЕКП вже збільшила граничні ціни на електроенергію для промисловості. Це рішення посилило фінансове навантаження на підприємства і, як наслідок, може призвести до подальшого зростання споживчих цін.

Таким чином, хоча прямого підвищення тарифів для населення не передбачається, українці все ж відчують наслідки цих змін через загальне зростання цін на товари та послуги внаслідок збільшення витрат бізнесу на електроенергію.

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