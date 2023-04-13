Собаки-роботи Boston Dynamics намалюють картини для відомої галереї (фото, відео)

Відома польсько-американська художниця Агнешка Пілат почала тренувати трьох собак-роботів Boston Dynamics, щоб вони малювали картини. Вона планує, аби картини собак були виставлені у Національній галереї Вікторії в Мельбурні.

Як зазначається у пресрелізі виставки, роботів навчатимуть протягом чотирьох місяців. Проте вони вже встигли намалювати кілька полотен.

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Агнешка Пілат у своєму Інстаграмі показала спільну з роботами роботу над картинами. Собаки Boston Dynamics малюють самостійно, використовуючи палички олійної фарби на акриловому шліфованому полотні, прикріпленому до стіни.

Стало відомо, що один із собак-роботів "Спот" навіть живе з художницею у Нью-Йорку. Вона називає його "Бася".

Тим часом у Boston Dynamics запропонували Агнешці Пілат намалювати портрет Spot, щоб вона "познайомилася з машинами ближче".

Раніше у Boston Dynamics показали відео з випробування робота на імпровізованому будівельному майданчику.

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