Собаки-роботы Boston Dynamics нарисуют картины для известной галереи (фото, видео)

Известная польско-американская художница Агнешка Пилат начала тренировать трех собак-роботов Boston Dynamics, чтобы они рисовали картины. Она планирует, чтобы картины собак были выставлены в Национальной галерее Виктории в Мельбурне.

Как отмечается в пресс-релизе выставки, роботов будут обучать в течение четырех месяцев. Однако они уже успели нарисовать несколько полотен.

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Агнешка Пилат в своем Инстаграме показала совместную с роботами работу над картинами. Собаки Boston Dynamics рисуют самостоятельно, используя палочки масляной краски на акриловом шлифованном полотне, прикрепленном к стене.

Стало известно, что одна из собак-робот "Спот" даже живет с художницей в Нью-Йорке. Она называет его "Бася".

Тем временем в Boston Dynamics предложили Агнешке Пилат нарисовать портрет Spot, чтобы она "познакомилась с машинами поближе".

Ранее в Boston Dynamics показали видео по испытанию робота на импровизированной строительной площадке.

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