Компания Boston Dynamics научила гуманоида Atlas помогать на строительстве (видео)

Американская инженерная компания Boston Dynamics, работающая в области робототехники, показала своего гуманоида, которого назвали Atlas. Работу научили помогать на строительстве.

Boston Dynamics продемонстрировала видео по испытанию работа на импровизированной строительной площадке. Когда один из работников бросил на пол строительные инструменты, Атлас сконструировал себе ступеньки, схватил сумку и забрался на строительное сооружение, чтобы передать инструменты работнику.

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При этом робот использовал "клешневый захват". Преодолевая препятствия на своем пути, Атлас легко справился с задачей.

После того как передать сумку с инструментами владельцу, робот подошел к деревянному ящику, столкнул его на пол и выполнил сложный кульбит, чтобы спрыгнуть. При этом Атлас уверенно приземлился на ноги.

В Boston Dynamics заявили, что наделили гуманоида новости способностями, чтобы развивать в нем "естественное развитие навыков робота-гуманоида, особенно в сферах восприятия, манипуляции и автономности". Отмечается, что способность Atlas брать и перемещать объекты разных размеров, материалов и веса, сохраняя равновесие, обеспечивается улучшенными возможностями передвижения и восприятия, пишет The RobotReport.

В частности, Атлас может прыгать, переворачиваться, производить захват предметов, держать равновесие при приземлении, использовать больше энергии при необходимости двигать тяжелые конструкции и т.д.

Бен Стивенс, руководитель отдела управления Atlas, Boston Dynamics, отметил, что "паркур и танцы были интересными примерами достаточно экстремального передвижения", теперь компания-производитель роботов будет основываться на этом исследовании, чтобы гуманоиды могли совершать более сложные манипуляции. "Для нас важно, чтобы робот мог выполнять эти задачи с определенной человеческой скоростью. Люди очень хорошо справляются с этими задачами, поэтому для этого потребовалось достаточно серьезное обновление управляющего программного обеспечения", – добавил Стивенс.

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