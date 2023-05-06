Зберете великий врожай: чим потрібно обробляти яблуню, щоб було багато плодів

UaPortal підготував для вас дієвий лайфхак, який допоможе вам зібрати великий врожай солодких, як мед яблук. Великим плюсом є те, що спосіб є бюджетним.

Отже, для приготування підживки для яблунь візьміть 15 г борної кислоти на 10 л води. Змішайте та обприскуйте дерева вранці або ввечері. Погода у час обробки має бути безвітряна. Обприскуйте яблуні перед розпусканням бутонів, при цвітінні та формуванні плодів.

Читайте також: Як правильно висаджувати фіолетову картоплю.

Крім того, багатьох хвилює опадання зав’язі. Якщо процес не повальний, то не варто хвилюватись, адже таким чином яблуня звільняється від зайвих плодів, які вона не зможе витягнути.

Відео дня

Нагадаємо, ми вже писали, як боротись з дротянкою на городі.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!