Фіолетова картопля: як та коли правильно саджати у ґрунт

Фіолетові сорти картоплі з'явилися в Україні не так давно, але вже встигли стати популярними. Городникам подобається не лише колір картоплі, але і її смак.

Цей коренеплід відноситься до багаторічної овочевої культури із сімейства пасльонових. Відрізняється тим, що забарвлення внутрішньої м'якоті трохи світліше за шкірку.

Фіолетова бульба має довгасту форму, середньокрохмалисту структуру, товсту шкірку. Коли її варять, пюре з такої картоплі виходить розсипчастим, а смак трохи нагадує горіх, що надає приготованим стравам своєрідної пікантності. Однак для смаження ця картопля не підходить – розвалюється при термічній обробці.

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Різновиди фіолетової картоплі

Циганка — столовий сорт картоплі видовженої форми, з фіолетовою шкіркою та світлою м'якоттю (від білої до світло-кремової).

— столовий сорт картоплі видовженої форми, з фіолетовою шкіркою та світлою м'якоттю (від білої до світло-кремової). Віолетт – (аметист, негритянка, французький або китайський трюфель) характеризується великою вагою бульб, інтенсивним забарвленням серцевини. Термін зберігання тривалий, колір шкірки найтемніший серед усіх сортів. Належить до пізнього вигляду, універсальний у приготуванні.

Олл Блу ("весь синій") – колір - фіолетово-синій, дозрівання - середньопізні, вага досягає 200 грамів. Зберігається недовго.

("весь синій") – колір - фіолетово-синій, дозрівання - середньопізні, вага досягає 200 грамів. Зберігається недовго. Ред Вандер – вага середня, дозріває на 75-й день. Відмінна риса – червоні прожилки, вдавлені очі.

– вага середня, дозріває на 75-й день. Відмінна риса – червоні прожилки, вдавлені очі. Вибух – належить до раннього сорту, вага – не більше 120 грамів. Відтінок – бузковий, але з синіми плямами. Довго не зберігається.

– належить до раннього сорту, вага – не більше 120 грамів. Відтінок – бузковий, але з синіми плямами. Довго не зберігається. Бузок – м'якуш відрізняється мармуром (синьо-білий відтінок). Вага – середня, сорт – ранньо-середня, форма – кругло-овальна. Особливість - солодкість мигдального післясмаку.

Гурман – має вагу 100 грам, колір – біло-фіолетовий.

Саблю – маса бульби – 100 грам. Особливість – можна готувати салати без проварювання.

Сюрприз – м'якуш має рожевий відтінок, вага – до 150-ти грам.

Чудесник – містить ударну кількість вітаміну С, характеризується середньою стиглістю та невеликою врожайністю.

Фіолетовий крем та Північне сяйво – м'якуш має білі прожилки.

Перламутр – відрізняється блискучою шкіркою.

Ніч – м'якуш виключно темний, без вкраплень.

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Місце для посадки фіолетової картоплі має бути сонячним. За можливості грядки заплануйте в напрямку північ-південь – для рівномірного освітлення кущів.

Ще така картопля чутлива до заморозків. Щоб її висаджувати, треба, щоб дочекатися, аби ґрунт був прогрітий не нижче 6-8 градусів тепла на глибину 20-30 см.

Фіолетову бульбу садять половинками, або розрізають на 4 частини. Зрізи обробляють золою й трохи підсушують. Глибина посадки — 7-10 см.

Підгортати фіолетову картоплю треба регулярно, аби їй не заважали бур'яни.

Поливати ж потрібно так, як і звичайну, враховуючи стан ґрунту. Перший полив треба проводити після появи паростків висотою 7-10 см, другий — перед початком бутонізації, третій — після закінчення цвітіння.

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