Фиолетовый картофель: как и когда правильно сажать в грунт

Фиолетовые сорта картофеля появились в Украине недавно, но уже успели стать популярными. Огородникам нравится не только цвет картофеля, но и его вкус.

Этот корнеплод относится к многолетней овощной культуре из семейства пасленовых. Отличается тем, что окрас внутренней мякоти немного светлее кожицы.

Фиолетовый клубень имеет продолговатую форму, среднекрахмалистую структуру, толстую кожуру. Когда ее варят, пюре из такого картофеля получается рассыпчатым, а вкус немного напоминает орех, что придает приготовленным блюдам своеобразную пикантность. Однако для жарки этот картофель не подходит – разваливается при термической обработке.

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Разновидности фиолетового картофеля

Цыганка — столовый сорт картофеля удлиненной формы, с фиолетовой шкуркой и светлой мякотью (от белой до светло-кремовой).

— столовый сорт картофеля удлиненной формы, с фиолетовой шкуркой и светлой мякотью (от белой до светло-кремовой). Виолетт (аметист, негритянка, французский или китайский трюфель) характеризуется большим весом клубней, интенсивной окраской сердцевины. Срок хранения длительный, цвет кожуры самый темный среди всех сортов. Относится к позднему виду, универсален в приготовлении.

Олл Блу ("весь синий") – цвет – фиолетово-синий, созревание – среднепоздние, вес достигает 200 граммов. Сохраняется недолго.

("весь синий") – цвет – фиолетово-синий, созревание – среднепоздние, вес достигает 200 граммов. Сохраняется недолго. Ред Вандер – вес средний, созревает на 75-й день. Отличительная черта – красные прожилки, вдавленные глаза.

– вес средний, созревает на 75-й день. Отличительная черта – красные прожилки, вдавленные глаза. Взрыв – относится к раннему сорту, вес – не больше 120 грамм. Оттенок – сиреневый, но с синими пятнами. Долго не хранится.

– относится к раннему сорту, вес – не больше 120 грамм. Оттенок – сиреневый, но с синими пятнами. Долго не хранится. Сирень – мякоть отличается мрамором (сине-белый оттенок). Вес – средний, сорт – ранне-средний, форма – кругло-овальная. Особенность – сладость миндального послевкусия.

Гурман – вес 100 грамм, цвет – бело-фиолетовый.

Шаблю – масса клубня – 100 грамм. Особенность – можно готовить салаты без проварки.

Сюрприз – мякоть имеет розовый оттенок, вес – до 150 грамм.

Чудесник содержит ударное количество витамина С, характеризуется средней спелостью и небольшой урожайностью.

Фиолетовый крем и Северное сияние – мякоть имеет белые прожилки.

Перламутр – отличается блестящей кожурой.

Ночь – мякоть исключительно темная, без вкраплений.

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Место для посадки фиолетового картофеля должно быть солнечным. По возможности грядки запланируйте в направлении север-юг – для равномерного освещения кустов.

Еще такой картофель чувствителен к заморозкам. Чтобы ее высаживать, нужно, чтобы дождаться, чтобы почва была прогрета не ниже 6-8 градусов тепла на глубину 20-30 см.

Фиолетовый клубень сажают половинками или разрезают на 4 части. Срезы обрабатывают золой и немного подсушивают. Глубина посадки – 7-10 см.

Окучивать фиолетовый картофель нужно регулярно, чтобы ему не мешали сорняки.

Поливать же нужно так же, как и обычную, учитывая состояние почвы. Первый полив нужно проводить после появления ростков высотой 7-10 см, второй перед началом бутонизации, третий - после окончания цветения.

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