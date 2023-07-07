Збираємо капсулу: як створити ідеальний літній гардероб з 9 речей

Капсульний гардероб - ідеальний вибір для всіх дівчат. При складанні його немає жодних обмежень щодо кількості предметів, які ви обираєте, проте розумно включати лише ті речі, які ви будете постійно носити. Завдяки капсулі у вас завжди буде бездоганний стиль як на будь-якому заході, так і в повсякденному житті.

Що входить до капсульного гардеробу?

Футболки

Ідеальним варіантом стануть білі футболки, які миттєво освіжать ваш образ. Купіть одну модель оверсайз і одну коротку та обтягуючу.

Сукня міді

Зверніть увагу на сукню з А-силуетом. Вона ідеально підійде для будь-якої ситуації, починаючи від прогулянок містом до вечірок і весіль. Цей фасон надасть вам елегантності і жіночності.

Верхній одяг

Літо може принести непередбачувані дощі, тому варто підготуватися заздалегідь. Оберіть кардиган оверсайз з акцентними ґудзиками або водонепроникну куртку.

Відео дня

Джинси

У липні у джинсах може бути занадто спекотно, але ви завжди зможете знайти заміну, вибравши трендову спідницю міді з деніму. Особливо популярні асиметричні моделі з розрізами.

Штани

Лляні штани світлого кольору є оптимальним варіантом для літньої спеки. Ви можете поєднувати їх з футболками або топами. Якщо ввечері стає прохолодно, просто додайте кардиган.

Читайте також: Лаконічні та сміливі моделі: п'ять найстильніших спідниць на літо 2023 року

Взуття

Універсальним варіантом взуття на літо є босоніжки або сандалі. Підберіть універсальні, які будуть гармонійно дивитись як з джинсами, так і з сукнею.

Сумка

Плетений варіант – найактуальніший влітку 2023 року. Зазначимо, що вона не підійде під будь-який лук, тому радимо обрати щось більш нейтральне.

Сонцезахисні окуляри

Надасть родзинки вашому образу. Звертайте увагу на те, що окуляри мають гармонійно дивитись з вашим образом.

Нагадаємо, ми вже писали, як створити дорогий образ.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!